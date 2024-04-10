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Atletico Madrid ve Dortmund kozlarını Şampiyonlar Ligi'nde paylaşıyor! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atletico Madrid ve Dortmund kozlarını Şampiyonlar Ligi&#039;nde paylaşıyor! İlk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde son 8 heyecanı başlıyor. Diego Simeone'nin öğrencileri sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. 

Atletico Madrid, grup aşamasını 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Witsel, Azpilicueta, Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino, Griezmann, Morata

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Nmecha, Adeyemi, Füllkrug, Sancho

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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