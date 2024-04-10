Atletico Madrid ve Dortmund kozlarını Şampiyonlar Ligi'nde paylaşıyor! İlk 11'ler belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde son 8 heyecanı başlıyor. Diego Simeone'nin öğrencileri sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor.
Atletico Madrid, grup aşamasını 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.
Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Witsel, Azpilicueta, Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino, Griezmann, Morata
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Nmecha, Adeyemi, Füllkrug, Sancho
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi