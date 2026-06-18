Anadolu Ajansı
Attan düşen Gökhan Kocakaya, hastaneye kaldırıldı
Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda bindiği Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, hastaneye kaldırıldı.
75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda bindiği Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasında, "18 Haziran Perşembe günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda, bindiği Liderkatı isimli safkandan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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