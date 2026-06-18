ABD'den yeni Hürmüz kararı! Tüm gemiler için kurallar değişti
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik uygulanan tüm deniz ablukasının resmen kaldırıldığını duyurdu.
- ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian tarafından elektronik ortamda tarihi bir anlaşma imzalandı.
- ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giden veya çıkan gemilerin geçişini engellemediğini açıkladı.
- CENTCOM, tüm ABD askeri abluka uygulama çabalarının durdurulduğunu belirtti.
- Büyük ABD donanma gemileri, anlaşmanın tüm yönlerine uyulmasını, anlaşmanın gözlemlenmesini ve tam olarak yürürlükte olmasını sağlamak için genel bölgede kalacak.
İslamabad Mutabakatı'nın ardından bölgede 60 günlük kritik süreç resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian tarafından elektronik ortamda imzalanan tarihi anlaşmanın hemen ardından, ABD Merkez Komutanlığı'ndan(CENTCOM) devreye girdi.
CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, Amerikan güçlerinin Arap Körfezi (Basra Körfezi) ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giden ya da bu limanlardan gelen gemilerin geçişini engellemediği açıklandı:
"Bugün, ABD güçleri, Başkan'ın yönergesine uygun olarak İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğinin ablukasını kaldırdı. Amerikan güçleri, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giden veya onlardan gelen gemilerin geçişini engellemiyor. Tüm ABD askeri abluka uygulama çabaları durduruldu."
DONANMA GEMİLERİ BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK
Abluka kaldırılmasına rağmen ABD ordusu bölgedeki stratejik varlığını sürdürüyor. CENTCOM, büyük donanma gemilerinin genel bölgede kalmaya devam edeceğini işaret ederek, "Büyük donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm yönlerine uyulmasını, anlaşmanın gözlemlenmesini ve tam olarak yürürlükte olmasını sağlamak için genel bölgede kalacak." dedi.
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