Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Kazada pilotaj öğrencisi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.30 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradığı belirtildi.

İstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı
Başlık Resmiİstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı

PİLOT YARALANDI

Açıklamada, kazada uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi B.B'nin hafif yaralandığı kaydedildi.

İstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı
Başlık Resmiİstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı pilotun, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada kazanın ardından bölgeye giden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dehşetin yeni detayı ortaya çıktı! Öldürülen adamın son yaptığı şey yürek burktu
'Çocuklar içeride' deyip koştu! Acı sonun perde arkası ortaya çıktı
Kaydet
Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel şanzıman, atmosferik V8, fiziksel anahtar ve tuşlar
Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel, atmosferik V8
Kaydet
Avrupa devinden Ederson hamlesi: 25 milyon avroluk beklenti!
Avrupa devinden Ederson hamlesi: 25 milyon avroluk beklenti!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.