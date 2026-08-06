İstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı
Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Kazada pilotaj öğrencisi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.30 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradığı belirtildi.
PİLOT YARALANDI
Açıklamada, kazada uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi B.B'nin hafif yaralandığı kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı pilotun, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada kazanın ardından bölgeye giden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.