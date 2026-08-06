Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Kazada pilotaj öğrencisi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.30 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradığı belirtildi.

İstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı

PİLOT YARALANDI

Açıklamada, kazada uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi B.B'nin hafif yaralandığı kaydedildi.

İstanbul'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotaj öğrencisi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı pilotun, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada kazanın ardından bölgeye giden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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