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Dünya

Hamas kabul etti, gözler Netanyahu'da! İsrail bu akşam karar verecek

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Hamas kabul etti, gözler Netanyahu'da! İsrail bu akşam karar verecek

Gazze'de ateşkes sürecinde kritik bir dönemece girildi. Hamas'ın kabul ettiği ikinci aşama yol haritasını değerlendirmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu akşam güvenlik kabinesini topluyor. İsrail'in plana ilişkin alacağı karar, ateşkesin geleceği açısından belirleyici olacak.

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Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yeni yol haritası, İsrail'de siyasi gündemin ilk sırasına yerleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuyu değerlendirmek üzere bu akşam güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre kabine toplantısında, Barış Kurulu'nun hazırladığı ve Hamas'ın kabul ettiği ateşkes yol haritası ayrıntılarıyla ele alınacak. İsrail yönetimi ise plana ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KABİNEDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Haberde, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin önde gelen isimleri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock'un yeni yol haritasına karşı çıktığı belirtildi.

İki bakanın, Gazze Şeridi'ne Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasına yönelik daha önce alınan kararın yeniden oylanmasını talep ettiği aktarıldı.

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Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov daha önce Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silah bırakılması konusunda uzlaşı sağladığını duyurmuştu.

Hamas ise yaptığı açıklamada müzakere sürecine olumlu yaklaştığını belirtirken, ikinci aşamanın hayata geçirilmesi için İsrail'in saldırılarını durdurması ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bu akşam yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararın, Gazze'de ateşkes sürecinin geleceği açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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