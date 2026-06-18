Hakkari'de kamyon ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun minibüse çarparak metrelerce sürüklediği anlar yer aldı.

Yüksekova-Selahaddin Eyyubi Havalimanı Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon ile minibüs çarpıştı.

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3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta çarpışan araçların savrulduğu ve çevredeki vatandaşların hızla olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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