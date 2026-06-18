Mersin’de bir minibüse yolcu olarak binen Enes Can Özata, önce şoföre saldırdı daha sonra minibüsü kaçırdı. 4 kilometre ilerleyen saldırgan bir araca vurduktan sonra da zeytin bahçesine daldı. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, dehşet anları kameralara yansıdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsünde korku dolu anlar yaşandı. Silifke-Taşucu hattında yolcu taşıyan Furkan Gök idaresindeki yolcu minibüsü Araplı mevkiinde durakta bekleyen Enes Can Özata'yı yolcu olarak aldı.

Mersin’de yolcu minibüsünde korkunç anlar! Şoföre saldırdı, minibüsü kaçırdı, kaza yaptı

ŞOFÖRE SALDIRDI

Özata, içerisinde 12 yolcunun bulunduğu minibüs seyir halindeyken şoföre saldırdı. Aracı durduran Gök, kapıları açtı hem kendi kaçtı hem de yolcuların kaçmasına yardım etti.

Mersin’de yolcu minibüsünde korkunç anlar! Şoföre saldırdı, minibüsü kaçırdı, kaza yaptı

MİNİBÜSÜ KAÇIRIP KAZA YAPTI

Şoförün inmesinin ardından saldırgan Enes Can Özata şoför koltuğuna oturdu, minibüsü kaçırdı. Minibüsle önce geri manevra yaparak bir araca vuran Özata, yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine daldı.

Mersin’de yolcu minibüsünde korkunç anlar! Şoföre saldırdı, minibüsü kaçırdı, kaza yaptı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Enes Can Özata'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Korkunç olayda bir kadın yolcu ise kaçarken kolundan hafif şekilde yaralandı.

“BOĞAZIMA SARILARAK SALDIRDI”

Şoför Furkan Gök, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsü çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

Minibüsteki korku dolu anlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsteki panik anları, sürücünün ve yolcuların kaçmaları ile şüphelinin araçlara çarparak minibüsle kaçma anları yer aldı.

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