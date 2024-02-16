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    • Haberler > Spor > Aurier'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Büyük şansızlık

    Aurier'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Büyük şansızlık

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Aurier&#039;in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Büyük şansızlık
    Aurier, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afrika Kupası'ndan sakat döndüğü ortaya çıkan tecrübeli sağ bek Serge Aurier'nin kas grubunda ikinci dereceden zorlanma olduğu belirtildi.

    Galatasaray'ın devre arasında Nottingham Forest'tan 100 bin euro'ya kiraladığı Serge Aurier'den haber geldi...

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

    OKAN BURUK: AURİER NE ZAMAN DÖNER BİLMİYORUZ

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından Aurier için şu sözleri kullanmıştı;

    "Aurier'i finalden sonra hızlı bir şekilde getirip kadroya almak istiyorduk ama olmadı. Final maçında yaşadığı bir adale ağrısı vardı. Çok fazla maç oynamıştı. Buraya sakat olarak geldi. İkinci derece zorlanması var. Onun ne kadar sürede döneceğini, 2 hafta mı, 3 hafta mı bilmiyoruz. Onu doktorumuz açıklayacak. Beklentim bu onu maçta kadroya alıp, hafta sonu oynatabilmekti. Bu olmayacak ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız var. Bunları dert ve sorun etmeden yolumuza devam edeceğiz."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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