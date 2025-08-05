Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, orta saha oyuncusunun işini bitirdi! Ndidi kartal oluyor

MURAD TAMER - Sezona Avrupa’da hayal kırıklığıyla başlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar orta saha için uzun süredir radarında tuttuğu Wilfred Ndidi’de mutlu sona ulaştı.

Yönetim Leicester City’ye futbolcu için 9,5 milyon avroluk teklif sunmuş ve bu teklif İngiliz kulübü tarafından kabul edilmişti. Siyah beyazlılar sonrasında Ndidi ile masaya oturdu ve Almanya’dan da teklifler alan oyuncuyu ikna ederek 3+1 yıllık mukavele konusunda el sıkıştı.

FENER DE İSTEMİŞTİ

28 yaşındaki Nijeryalı orta saha sağlık kontrolleri ve resmî imza için bu hafta içinde İstanbul’a gelecek. Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi bu karşılaşmalarda bir gol atarken beş de asist kaydetti. Futbolcu Ada kariyerinde 303 maça çıkarken, 18 gol, 22 asistlik bir performans sergiledi. Ön libero da oynayan Ndidi’ye F.Bahçe’nin de ilgisi vardı. Beşiktaş Gedson’un ayrılığı sonrası bu bölgeye güçlü bir takviye yaptı.

O BİR SAVAŞÇI

Ndidi güçlü fiziği ve mücadeleci futboluyla dikkati çekiyor. Son yıllarda Beşiktaş’ın aksayan bölgesi merkez orta sahadaki açığı kapatacak bir oyuncu olarak görülüyor.

ADALI'DAN MÜJDE VAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı morale ihtiyacı olan taraftarları heyecanlandıracak bir müjde verdi. Siyah beyazlıların patronu, “Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim olacak” dedi.