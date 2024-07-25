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Avrupa'da Türk takımlarının zafer haftası! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa&#039;da Türk takımlarının zafer haftası! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki son durumu...

UEFA organizasyonlarında bu sezon Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir temsil edecek. Fenerbahçe, Lugano karşısında oynadığı karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ve Başakşehir de maçlarını galibiyetle geçti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Devler Ligi’ne play-off aşamasından katılırken Beşikaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan katılacak.

TÜRKİYE'NİN PUANI YÜKSELDİ

2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke puanı 34.200'e yükseldi. Güncel sıralama şu şekilde;

1- İNGİLTERE 89.160

2- iTALYA 79.106

3- İSPANYA 73. 989

4- ALMANYA 71.660

5- FRANSA 57.736

6- HOLLANDA 53.900

7- PORTEKİZ 48.416

8- BELÇİKA 42.400

9 - TÜRKİYE 34.200

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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