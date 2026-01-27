Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve Alman Alexander Zverev, yarı finale çıktı.

Melbourne kentindeki turnuvanın 10. gününün sabah seansında çeyrek final maçları yapıldı.

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Aryna Sabalenka, ABD'li Iva Jovic (29) ile karşılaştı.

Dünya 1 numarası Sabalenka, bir saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Belaruslu raket, yarı finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile Ukraynalı Elina Svitolina (12) arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

ZVEREV YARI FİNALDE

Geçen yılın finalisti Alexander Zverev (3) ise tek erkekler çeyrek finalinde ABD'li Learner Tien (25) ile mücadele etti. Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Zverev, 3 saat 11 dakikada tamamlanan karşılaşmayı, 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) kazandı.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, İspanyol Carlos Alcaraz (1) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) maçının galibi olacak.

