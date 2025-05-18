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Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a ilk tepki! Sözleri dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç&#039;a ilk tepki! Sözleri dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eylül ayında seçime gideceğini açıkladı. Koç'un bu açıklamalarına Aziz Yıldırım cephesinden ilk tepki geldi. Yıldırım döneminde kulüpte yönetici olan İlhan Ekşioğlu, yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı.

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da eli boş dönen Fenerbahçe'de yönetim topun ağzında. Eleştiri oklarının başkan Ali Koç'a dönmesi ve 'seçim' için kulüp üyelerinin imza toplaması ile başlayan sürecin ardından karar geldi. Koç, Olağanüstü Genel Kurul'un eylül ayında yapılacağını açıkladı.

"tehditkar ve öfkeli yüzünüzle..."

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'un eylül ayında seçim kararı almasına sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekşioğlu, ifadelere yer verdi:

"Sayın Ali Koç; sizi daha önce halkın nabzını tutan ve kulübü de çok iyi tanıyan bir kongre üyesi olarak bir an önce kongre kararı almaya ve geri dönmemek üzere istifa etmeye davet etmiştim. Bugün yaptığınız açıklama ile beraber milyonlarca Fenerbahçelinin yaşadığı üzüntüyü ve tarafınıza karşı biriktirdiği öfkeyi görmezden geliyorsunuz.

Dün gece isminin önünde Fenerbahçe yazan ve sizin gidişinizi kongre marifetiyle hızlandırmak adına imza toplayan kulübümüz çatısı altındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni adeta basarcasına derneğin başkanı sayın Emrah Tünay’a alışık olunan üslubunuzla son derece yakışıksız konuşup tehditler savurmanız yolunuzun sonunun yakın olduğunun en büyük göstergesidir. Nedendir bilinmez ama bu tehditkar ve öfkeli yüzünüzle sadece Fenerbahçeliler muhatap oluyor. Anlaşılan o ki artık oturduğunuz o yüce makamın ağırlığını hissetmiyorsunuz ve kulübümüzü uçuruma yuvarladığınızın farkına bile varamayacak kadar yıpranmışsınız.

Sizin için isterdim ki bundan sonraki yaşantınızda isminizin veya sıfatınızın önüne "sayın" kelimesinin kullanılmasının devamı adına ve Fenerbahçe taraftarının isteği doğrultusunda bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Fakat siz bu yolu tercih etmediğiniz için ve kongreyi Eylül ayına ertelediğiniz için görünen o ki Fenerbahçe başkanı için arzu edilmediği halde lakin hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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