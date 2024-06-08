Aziz Yıldırım rakibini korkaklıkla suçladı! "Koç lider değil başkan"

Ali Koç’un 2 Nisan’da kongre üyelerini stada çağırmasına değinen Aziz Yıldırım, “Ligden çekilme kararı alacaklardı, korktular. Biz Fenerbahçe için hapis yattık” dedi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç’un camiaya önderlik edemediğini söyledi. Halk TV’ye konuşan Yıldırım, “Ali Koç lider değil, başkan! Herkes başkan olabilir, liderlik ayrı şey. 2 Nisan’da kongre üyelerini stada çağırdılar, destek istediler. Sonra da onay alınmış gibi kendilerine göre karar açıkladılar. Yönetim korktu. Yöneticiler ceza alacaktı, aday olamayacaklardı. Hâlbuki biz Fenerbahçe için hapis yattık. Başkan ve yönetici olma haklarını kaybetmekten korktular. İnsanları motive ettiler ama herkes hayal kırıklığına uğradı” ifadesinde bulundu.

BAŞKAN TERCÜMAN MI?

Şampiyonluk hasretini bitirmek için göreve talip olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, “Sadece üç yıl için geleceğim, ilk sezon şampiyon olamazsak bırakacağım” sözünü yinelerken, “Altı senede ne şampiyonlukları var? Benim 6-0 hatıram var! 150 puan alsa ne olacak, şampiyon kim? Burası Koçspor değil, yeter artık” çıkışında bulundu. Koç’un Mourinho’ya tercümanlık yapmasını eleştiren Yıldırım, “Fenerbahçe Başkanı tercüme yapar mı?” siteminde bulundu. Aziz Yıldırım, “Koç’un devam etmesini isteyen baronlar var! İçeriden değil, dışarıdan” iddiasının da altını çizdi.

YILDIRIM NELER SÖYLEDİ?

>> TFF Başkanı değişecek! Yapma şansını kaybetti.

>> Kavgaya değil, F.Bahçe’yi kurtarmaya geliyorum.

>>Ali Koç’un yönetimi üç ay sonra birbirine girecek.

>> Acun Ilıcalı daha yüksek dava açsın da kazansın.

>>F.Bahçe Stadı buradan giderse, elden gider!

>> Çatıya Atatürk olur mu ya? Bu kadar düşürülür mü?

>> Mourinho sayemde geldi. Onun istediğini alacağız.

>> Yaşlıların yerine genç oyuncuları getireceğiz.

>> İsmail Kartal ile devam edeceklerdi.

>> Yardımcılıklarına Volkan ve Tuncay’ı getireceklerdi.

>>Başkanlık değil, liderlik yapmak istiyorum.

ALİ KOÇ, YILDIRIM’IN 2018’DEKİ YENİLGİYİ UNUTAMADIĞINI SÖYLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım’ı yerden yere vurdu. 2018’de yarıştığı Aziz Yıldırım için, “6 yıl önceki hâlâ hazmedemedi. Tamamen rövanşist hislerle aday oldu” yorumu yapan Koç, “Seçim gergin bir atmosferde geçecektir. Ama gaza gelmeyin” sözleriyle üyelere sükûnet çağrısında bulundu. Koç, “Bir seçim kazanmak için iftira atmak, herkesi suçlamak yanlış. Hayatta bir aptallar ve ölüler değişmez. Demek ki burada bir değişim olmuş” ifadelerini kullandı.

POPÜLİST SÖYLEMLER

Aziz Yıldırım’ın kendisini F.Bahçe’den büyük gördüğünü öne süren Koç, “2018’de kendisi demişti, “Batmış kulüp” diye. Biz bakkal gibi yönetmiyoruz” açıklaması yaptı. Koç, “Hep birilerine tehdit, başkanlık dönemi bitti o tehditler F.Bahçe Başkanı’na döndü. Aday olma nedenlerimden biri, bu zihniyetin yeniden gelmemesi” diye konuştu. Başkan, “Söz vermekle şampiyonluk gelse hepimiz sabahtan akşama kadar söz veririz. Popülist söylemlerle konuşmuyoruz” dedi.

YARI PARASINI VERMEZ

Ali Koç, “Mourinho’yu getirin seçilemezsem bile ücretinin yarısı benden” diyen Aziz Yıldırım için, “Yarısını verirse ne âlâ. Vereceğini hiç sanmıyorum. Geçmişte de böyle boş vaatlerde bulundu.”

AKADEMİ PROJESİ

Ali Koç, 2018’de sözünü verdiği Fenerbahçe Tesis Projesi’ni tanıttı. Koç, A Takım ve Akademi’nin aynı çatı altında buluşacağı tesisin Samandıra’ya 3 dakikalık mesafede olduğunu belirtirken, “Ülke çapında örnek alınacak” ifadelerini kullandı.

MOURİNHO KAZANDI

İngiliz medyası, F.Bahçe ile senelik 10.5 milyon avroya anlaşan Jose Mourinho’nun maaşını konuşuyor. Mirror, “Son dönemdeki düşüşüne rağmen Avrupa’daki en cazip sözleşmelerden birini kaptı” yorumu yaptı. Nogomania ise, “Başkanlık yarışının kazananı Mourinho” diye yazdı.