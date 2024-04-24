Bahçeşehir, Avrupa şampiyonluğunu 2 sayı ile kaçırdı! Şampiyon Niners Chemnitz oldu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı , FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında normal süresi 95-84 biten maçta Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 105-95 yenmesine rağmen kupayı rakibine kaptırdı.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında normal süresi 95-84 biten maçta Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 105-95 yendi.

İlk maçta rakibine 11 sayı farkla 85-74 mağlup olan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesinde istediği skoru edemedi ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda sezonu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken Alman ekibinde Krubally ve Uguak ilk bölümde öne çıkan isimler oldu. Bahçeşehir Koleji'nde ilk 5 dakikalık bölümde her oyuncu skor üretirken, bu bölüm Niners Chemnitz'in 13-12'lik üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin kalan süresinde iki ekip de eşit sayıda sayı bulurken, bu periyot 19-18 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

BAHÇEŞEHİR'İN MÜCADELESİ YETMEDİ

Çekişmeli geçen ikinci periyotta 23-23 eşitliğin ardından Bahçeşehir Koleji, Cavanaugh ve Egehan Arna'nın üst üste 3 sayılık basketleriyle 33-27 öne geçti. Mola dönüşünde alan savunmasına geçen Bahçeşehir Koleji, pota altında etkili bir görüntü çizerken, hücumda da isabetli atışlar bularak, çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 15 sayıya çıkardı: 49-34. Bahçeşehir Koleji, kalan sürede farkı daha da artırarak ilk devreyi 55-38 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Alman ekibi, 8-0'lık seriyle farkı 9 sayıya indirdi: 55-46. Pota altında ve hücumda etkili görüntüsünü sürdüren Niners Chemnitz, faul atışından bulduğu 1 sayıyla 3. periyot sonunda 67-67 beraberliği yakaladı.

Son çeyrekte Alman ekibinde Richter ve Yebo'nun 5 faulle oyun dışı kalmasının ardından Bahçeşehir Koleji, dış atışlarda bulduğu isabetlerle 78-75 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde hücumda Boutsiele'nin etkili oyunuyla yeniden farkı açan Bahçeşehir Koleji, bitime 8 saniyeye 11 sayı önde girdi: 95-84. Niners Chemnitz son hücumda sayı bulamazken, normal süresi bu sonuçla biten maç uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında alan savunmasında başarılı olan Bahçeşehir Koleji, Scrubb'un sayılarıyla farkı 14 sayıya yükseltti: 102-88. Kajami-Keane'in basketleriyle farkı yeniden indiren Niners Chemnitz, bitime 50 saniye kala skoru 103-95'e getirdi. Scrubb'un sayısıyla fark 10 sayıya çıkarken, son atıştan faydalanamayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 105-95 kazansa da ilk maçta aldığı 11 sayılık yenilgi sebebiyle FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan)

Bahçeşehir Koleji: Bouteille 7, Boutsiele 24, Scrubb 12, Cavanaugh 15, Taylor 20, Muhammed Baygül, Berkay Candan 3, Kell 21, Egehan Arna 3

Niners Chemnitz: Garrett 8, Krubally 12, Lansdowne 10, Lockhart 4, Uguak 8, Kajami-Keane 29, Richter 7, Van Beck 10, Yebo 3, Ongwae 4

1. Periyot: 18-19

Devre: 55-38

3. Periyot: 67-67

Normal Süre: 95-84

5 faulle oyundan çıkanlar: 33.13 Yebo, 33.32 Richter, 38.52 Krubally, 41.43 Garrett (Niners Chemnitz)