Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında RAMS Başakşehir FK, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Nuri Şahin'in öğrencileri, ligde peş peşe 4'üncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir FK, Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 deviren İstanbul temsilcisi, 4'te 4 yaparken; Kayseri ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada penaltıdan Davie Selke, 67'nci dakikada kendi kalesine Ramazan Civelek ve 86'ncı dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

Davie Selke

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde galibiyet serisini sürdüren RAMS Başakşehir FK, 29 puana yükseldi. Ligde 8'inci mağlubiyetini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Nuri Şahin

Stat: Rhg Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıarslan dk. 84), Bennasser, Denswil, Carole (Mane dk. 62), Furkan Soyalp (Tuci dk. 70), Benes, Opoku, Mendes (Semih Güler dk. 62), Cardoso, Onugkha

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 46), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 81), Kemen, Harit (Brnic dk. 88), Shomurodov, Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Selke (Costa dk. 69)

Goller: Selke (Dk. 35 penaltıdan), Ramazan Civelek (Dk. 67 K.K), Costa (Dk. 86)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)

