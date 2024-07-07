Batshuayi'den Galatasaray taraftarına çağrı! 'En iyi versiyonuna sahip olacaksınız'

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, transfer süreci ve sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalar yaptı. Beçikalı oyuncu, "Taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de, daha önce ise Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, Galatasaray'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

KENDİMİ GÖSTERMEM GEREKİYOR

Batshuayi açıklamasında; "Çok çalışacağım, kendimi adayacağım. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince fazla gol atmak istiyorum. Galatasaray, Michy Batshuayi'yi almak için yapılması gereken her şeyi yaptı. Şimdi benim de gol atarak ve oyuna artı yönde katkı vererek kendimi göstermem gerekiyor." dedi.

EN İYİ VERSİYONUNA SAHİP OLACAKSINIZ

Belçikalı forvet oyuncusu; "RAMS Park'ta birkaç maç oynadım ama hiç gol atamadım. Şimdi Galatasaray formasıyla gollerimi atacağım. Bu benim için büyük bir gurur olacak. Benim oyun tarzım; agresif, teknik, güçlü ve hızlı. Tüm bu özelliklere sahibim. Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız." sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK BENİ İSTİYORDU

Michy Batshuayi; "Üç büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir. Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu, ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.