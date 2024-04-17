Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Panzerler turu tek golle geçti

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Panzerler, sahasında Arsenal'i tek golle geçti.

Bayern Münih ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. 2-2'nin rövanşında rakibini tek golle geçen Bayern Münih adını yarı finale yazdırdı.

KİMMİCH DENGEYİ BOZDU

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirini tartarken futbolcular soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarı oyuna taraftarının da desteğiyle ağırlığını koyan Bayern Münih aradığı golü 63. dakikada Kimmich ile buldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bayern Münih, 1-0'lık skorla yarı finale yükselen takım oldu.

FİNALİST BELLİ OLACAK

Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City-Real Madrid maçının galibi olacak. Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak.