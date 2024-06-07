Beşiktaş bombaları arka arkaya patlatacak! La Liga'dan 2 yıldız bitme aşamasına geldi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, La Liga'da oynayan 2 stoperi bitirme aşamasına geldi.

Beşiktaş teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini açıkladıktan sonra transferde de düğmeye bastı. Giovanni yönetiminde yeni sezona hazırlanacak Beşiktaş'ın önceliği stoper bölgesine takviye yapmak.

EN YAKIN ADAY PAULİSTA

Stoperde Beşiktaş’ın birinci adayı Gabriel Paulista. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı stopere 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Paulista cephesinden gelen haberlere göre, sambacı Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

STOPERDE İKİNCİ ADAY SAVİC

Beşiktaş, stoper bölgesine Paulista haricinde de takviyeler yapmak istiyor. Siyahbeyazlılar geçtiğimiz günlerde görüştüğü Stefan Savic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Savic'in ilk görüşmede Beşiktaş'tan talebinin 4 milyon Euro seviyelerinde olduğu aktarılmıştı. Sırp futbolcunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek transferi noktalaması bekleniyor.