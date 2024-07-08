Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı! İtalyan yıldızın maliyeti ortaya çıktı

Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı! İtalyan yıldızın maliyeti ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı! İtalyan yıldızın maliyeti ortaya çıktı
Beşiktaş, Ciro Immobile, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın, Serie A'nın önemli oyuncularından Lazio forması giyen Ciro İmmobile ile 2 yıllığına anlaştığı iddia edildi. İtalyan yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, şu ana kadar Rafa Sllva ve Gabriel Paulista'yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, forvet transferinde sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş'ın İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Ciro İmmobile ile anlaştığı iddia edildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı! İtalyan yıldızın maliyeti ortaya çıktı - 1. Resim

MALİYETİ BELLİ OLDU İDDİASI

Beşiktaş'ın İtalyan forvet için Lazio'ya bonservis bedeli ödemeyeceği, İtalyan oyuncuya ise yıllık 4.5 milyon Euro maaş vereceği iddia edildi.

KARİYERİ GOLLERLE DOLU

Kariyeri boyunca 593 maçta forma giyen İmmobile, 329 gol ve 75 asistlik performans gösterdi. İtalyan oyuncu Serie A'da 4 kez gol kralı olma başarısı gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar sürecek yarış için geri sayım başladı! - SporTürkiye’nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar sürecek yarış için geri sayım başladı!Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek TFF ve seçimleri yorumladı: Büyükekşi kazanır - SporHasan Sarıçiçek TFF ve seçimleri yorumladı!Acun Ilıcalı'nın yıldız oyuncusuna milyon euroluk teklif! - SporAcun Ilıcalı'nın oyuncusuna milyon euroluk teklif!Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Yıldız isim kamptan apar topar ayrıldı - SporFenerbahçe'de ayrılık! Morinho ile görüşüp kamptan ayrıldıGalatasaray'da flaş gelişme! Sergio Oliveira'dan beklenmedik talep... - SporGalatasaray'da Sergio Oliveira krizi!İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde... - SporArda Güler bavulunu topladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...