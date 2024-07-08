Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı! İtalyan yıldızın maliyeti ortaya çıktı

Beşiktaş'ın, Serie A'nın önemli oyuncularından Lazio forması giyen Ciro İmmobile ile 2 yıllığına anlaştığı iddia edildi. İtalyan yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, şu ana kadar Rafa Sllva ve Gabriel Paulista'yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, forvet transferinde sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş'ın İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Ciro İmmobile ile anlaştığı iddia edildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU İDDİASI

Beşiktaş'ın İtalyan forvet için Lazio'ya bonservis bedeli ödemeyeceği, İtalyan oyuncuya ise yıllık 4.5 milyon Euro maaş vereceği iddia edildi.

KARİYERİ GOLLERLE DOLU

Kariyeri boyunca 593 maçta forma giyen İmmobile, 329 gol ve 75 asistlik performans gösterdi. İtalyan oyuncu Serie A'da 4 kez gol kralı olma başarısı gösterdi.