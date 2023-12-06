Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları 2023! Beşiktaş Fenerbahçe bilet satışı ne zaman, başladı mı, nereden alınır?

6 Aralık 2023 21:21 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 21:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları! Dev derbiye kısa bir süre kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçını stadyumdan seyretmek isteyen taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maç bileti satışları başladı mı, ne kadar merak ediyor. İşte biletler hakkında detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI BİLET SATIŞI BAŞLADI MI?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin bu akşam saat 20.00'den itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.

Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Karşılaşmada ev sahibi takım tribününden sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Loca 162: 22 bin 500 lira

VIP 100: 17 bin 500 lira

VIP 101-126: 15 bin lira

Kategori: 1.720 lira

102-125 Blok: 1.600 lira

Kategori: 1.360 lira

Kategori: 1.120 lira

Kategori: 960 lira

Kategori: 880 lira

415-416 Blok: 880 lira

414-417 Blok: 800 lira

Kategori: 760 lira

413-418 Blok: 720 lira

Kategori: 360 lira

Kategori: 340 lira

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı İstanbul’da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports’tan canlı yayın ile ekranlara gelecek.