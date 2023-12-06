Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları 2023! Beşiktaş Fenerbahçe bilet satışı ne zaman, başladı mı, nereden alınır?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları 2023! | Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu ve bilet satışları da başladı. Peki, BJK FB maç bileti nereden, nasıl alınır? Beşiktaş Fenerbahçe maç bileti fiyatları ne kadar merak ediliyor. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet satışı hakkında bilgiler…
Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları! Dev derbiye kısa bir süre kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçını stadyumdan seyretmek isteyen taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maç bileti satışları başladı mı, ne kadar merak ediyor. İşte biletler hakkında detaylar…
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI BİLET SATIŞI BAŞLADI MI?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin bu akşam saat 20.00'den itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.
Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.
Karşılaşmada ev sahibi takım tribününden sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
- Loca 162: 22 bin 500 lira
- VIP 100: 17 bin 500 lira
- VIP 101-126: 15 bin lira
- Kategori: 1.720 lira
- 102-125 Blok: 1.600 lira
- Kategori: 1.360 lira
- Kategori: 1.120 lira
- Kategori: 960 lira
- Kategori: 880 lira
- 415-416 Blok: 880 lira
- 414-417 Blok: 800 lira
- Kategori: 760 lira
- 413-418 Blok: 720 lira
- Kategori: 360 lira
- Kategori: 340 lira
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı İstanbul’da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports’tan canlı yayın ile ekranlara gelecek.