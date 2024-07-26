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Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'a Süper Lig'den talip! Resmi teklif yapıldı iddiası

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Beşiktaş forması giyen Onur Bulut&#039;a Süper Lig&#039;den talip! Resmi teklif yapıldı iddiası

Spor Haberleri

RAMS Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'a resmi teklif yaptı. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın bu transferde ısrarcı olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürüyor. Bir taraftan yeni transferlerin takıma adaptasyon süreci devam ederken, diğer taraftan bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyen Beşiktaş'ta, Onur Bulut gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, Kayserispor'dan transfer ettiği Onur Bulut'a RAMS Başakşehir'in talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'a Süper Lig'den talip! Resmi teklif yapıldı iddiası - 1. Resim

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sports Digitale'nin haberine göre; Başakşehir, 30 yaşındaki Onur Bulut'u transfer etmek için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü, Beşiktaş'ın alternatif sağ bek bulursa transfere izin verebileceği aktarıldı.

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'a Süper Lig'den talip! Resmi teklif yapıldı iddiası - 2. Resim

ÇAĞDAŞ HOCA İSTİYOR

Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onur Bulut, Kayserispor döneminde RAMS Başakşehir'in şimdiki hocası Çağdaş Atan ile birlikte çalışmıştı. Çağdaş Atan'ın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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