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Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatifini buldu! Yıldız futbolcu transfere yeşil ışık yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Beşiktaş, Ghezzal&#039;ın alternatifini buldu! Yıldız futbolcu transfere yeşil ışık yaktı

Spor Haberleri  / Sabah

Geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana ismi sıklıkla Beşiktaş'la anılan Steven Berguis, yeniden gündeme geldi. Beşiktaş, önümüzdeki sezon oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Oyuncu ise Beşiktaş'a yeşil ışık yakmış durumda.

Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, gözünü yıldız isimlere çevirdi.

Geçtiğimiz yaz ve ara transfer döneminde ismi sıklıkla Beşiktaş'la anılan Steven Berghuis, yeniden Siyah-Beyazlıların gündemine geldi.

GHEZZAL GİDİYOR, BERGUİS GELİYOR

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Beşiktaş'ın Ajax'tan ayrılmaya karar veren Steven Berghuis'i kadrosuna katmak istediği ve tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Haberde, Beşiktaş'ın sezon sonunda Rachid Ghezzal'la yollarını ayıracağı, Ghezzal'ın yerine Berghuis'i transfer etmek istediği kaydedildi. Berguis'in Ajax'la 1 sezon daha kontratı bulunuyor.

Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatifini buldu! Yıldız futbolcu transfere yeşil ışık yaktı - 1. Resim

BU SENEKİ PERFORMANSI

Ajax formasıyla bu sezon 26 maçta süre alan Steven Berghuis, 7 gol ve 10 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sabah
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