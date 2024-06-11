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Beşiktaş ilk transferi için geri sayıma geçti! Paulista 'İstanbul'a geliyor' iddiası

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Beşiktaş ilk transferi için geri sayıma geçti! Paulista &#039;İstanbul&#039;a geliyor&#039; iddiası

Spor Haberleri

Beşiktaş, stoper transferinde hareketli saatler yaşıyor. Savic ve Hummels ile görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista ile anlaştı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, ilk transferini stoper bölgesine yapmak istiyor. Stefan Savic ile masaya oturan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle görüşmeleri sonlandırdı. Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesi sebebiyle rotasını Gabriel Paulista'ya çevirdi.

Beşiktaş ilk transferi için geri sayıma geçti! Paulista 'İstanbul'a geliyor' iddiası - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista’ya attırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.

Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid’e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini bu kez kabul etti. 

Beşiktaş ilk transferi için geri sayıma geçti! Paulista 'İstanbul'a geliyor' iddiası - 2. Resim

İMZA ATMAK İÇİN GELİYOR

Bronckhorst’un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi.

Gabriel Paulista’nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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