Beşiktaş ilk transferi için geri sayıma geçti! Paulista 'İstanbul'a geliyor' iddiası

Beşiktaş, stoper transferinde hareketli saatler yaşıyor. Savic ve Hummels ile görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista ile anlaştı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, ilk transferini stoper bölgesine yapmak istiyor. Stefan Savic ile masaya oturan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle görüşmeleri sonlandırdı. Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesi sebebiyle rotasını Gabriel Paulista'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista’ya attırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.

Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid’e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini bu kez kabul etti.

İMZA ATMAK İÇİN GELİYOR

Bronckhorst’un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi.

Gabriel Paulista’nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.