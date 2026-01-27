Siyah-beyazlı kulüp, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'da forma giyen Yasin Özcan'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'da olacağını açıkladı. Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transfer anlaşması kapsamında, Aston Villa'dan 19 yaşındaki sol beki kadrosuna katacak.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Yasin Özcan'ın bu akşam 20.40'ta İstanbul'da olacağını duyurdu.

Yasin Özcan, Ağustos 2025'te Belçika Pro League ekibi Anderlecht'e kiraalanmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

YASİN ÖZCAN'IN KARİYERİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan, 2025 yılında Aston Villa'ya transfer oldu. Daha sonra Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı. Milli oyuncu, Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.

