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Beşiktaş, Meryem Cennet Çal'ı kadrosuna kattı! Geçen sezon Fenerbahçe'de oynamıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Meryem Cennet Çal&#039;ı kadrosuna kattı! Geçen sezon Fenerbahçe&#039;de oynamıştı
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Meryem Cennet Çal'ı transfer etti. Meryem Çal, geçen sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Meryem Cennet Çal'ı transfer etti.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Meryem Cennet Çal'la sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Meryem Cennet Çal’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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