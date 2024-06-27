Beşiktaş, Meryem Cennet Çal'ı kadrosuna kattı! Geçen sezon Fenerbahçe'de oynamıştı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Meryem Cennet Çal'ı transfer etti. Meryem Çal, geçen sezon Fenerbahçe forması giymişti.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Meryem Cennet Çal'ı transfer etti.
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Meryem Cennet Çal'la sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Meryem Cennet Çal’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi