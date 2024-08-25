Beşiktaş savunmaya takviye yapamadı! Şef stoper hâlâ yok

Siyah beyazlıların Paulista, Emirhan, Talha, Colley ve yarın gelecek olan Uduokhai ile birlikte beş stoperi olacak. Ancak savunma liderliği yapacak oyuncu hâlâ yok.

MURAD TAMER'İN HABERİ- Beşiktaş’ta transfer hareketliliği Lugano maçından sonra iyice arttı. Muleka’nın da gönderilmesiyle yabancı kontenjanında açılan boşluk sebebiyle gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.

FELİX İYİ AMA...

Lugano karşısında alınan 3-3 beraberlikte zaafların iyice ortaya çıkması üzerine yönetim önceliği savunmaya vermiş durumda. Siyah beyazlılar daha önceden de görüştüğü Felix Uduokhai ile anlaşmaya vardı. Nijerya asıllı Alman oyuncu hızı ve güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor. Uduokhai’nin gelişiyle birlikte Beşiktaş’taki stoper sayısı beşe çıkacak.

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HERMOSO UÇTU

Takımda yaşanan stoper enflasyonuna rağmen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un uzun süredir yolunu gözlediği ‘şef stoper’ alınabilmiş değil. Hollandalı teknik adam, savunmadan oyun kurabilen, lider özellikli bir stoper istiyor. Ancak kadrodaki Paulista, Emirhan, Talha ve Colley’nin yanı sıra anlaşmaya varılan Uduokhai de bu özelliğe sahip değil. Siyah beyazlıların uzun süredir peşinde koştuğu ve şef stoper profiline uyan isim olan Mario Hermoso ise Suudi Arabistan’dan bir takımla yıllık 15 milyon avro karşılığında anlaştı.