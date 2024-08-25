Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş savunmaya takviye yapamadı! Şef stoper hâlâ yok

Beşiktaş savunmaya takviye yapamadı! Şef stoper hâlâ yok

Düzenleyen: / Kaynak: Cüneyt Akçatepe
- Güncelleme:
Beşiktaş savunmaya takviye yapamadı! Şef stoper hâlâ yok

Spor Haberleri  / Cüneyt Akçatepe

Siyah beyazlıların Paulista, Emirhan, Talha, Colley ve yarın gelecek olan Uduokhai ile birlikte beş stoperi olacak. Ancak savunma liderliği yapacak oyuncu hâlâ yok.

MURAD TAMER'İN HABERİ- Beşiktaş’ta transfer hareketliliği Lugano maçından sonra iyice arttı. Muleka’nın da gönderilmesiyle yabancı kontenjanında açılan boşluk sebebiyle gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.

FELİX İYİ AMA...

 Lugano karşısında alınan 3-3 beraberlikte zaafların iyice ortaya çıkması üzerine yönetim önceliği savunmaya vermiş durumda. Siyah beyazlılar daha önceden de görüştüğü Felix Uduokhai ile anlaşmaya vardı. Nijerya asıllı Alman oyuncu hızı ve güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor. Uduokhai’nin gelişiyle birlikte Beşiktaş’taki stoper sayısı beşe çıkacak.

HERMOSO UÇTU

Takımda yaşanan stoper enflasyonuna rağmen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un uzun süredir yolunu gözlediği ‘şef stoper’ alınabilmiş değil. Hollandalı teknik adam, savunmadan oyun kurabilen, lider özellikli bir stoper istiyor. Ancak kadrodaki Paulista, Emirhan, Talha ve Colley’nin yanı sıra anlaşmaya varılan Uduokhai de bu özelliğe sahip değil. Siyah beyazlıların uzun süredir peşinde koştuğu ve şef stoper profiline uyan isim olan Mario Hermoso ise Suudi Arabistan’dan bir takımla yıllık 15 milyon avro karşılığında anlaştı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Cüneyt Akçatepe
Premier başarı hikayesi! Ferdi Kadıoğlu her sezon üstüne koyarak İngiltere'ye gittiİşten kaytarmak için yakmışlar! Kundakçılar her şeyi itiraf etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Premier başarı hikayesi! Ferdi Kadıoğlu her sezon üstüne koyarak İngiltere'ye gitti - SporHer sezon üstüne koyarak İngiltere'ye gittiFenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı - SporFenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroya alınmadıPremier Lig'den 50 milyon euroluk sağ bek! Fenerbahçe aradığını buldu... - SporFenerbahçe aradığını buldu! 50 milyon euro...Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu - SporBeşiktaş-Lugano maçının hakemi belli olduBeşiktaş'a deneyimli futbolcusu Necip Uysal sakatlandı mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi... - SporBeşiktaş'ta sakatlık şoku!Anwar El Ghazi, Mainz 05 davasını kazandı! Ünlü futbolcu Filistin'e ne kadar bağış yaptı? - SporDavayı kazanıp parayı Gazze'ye bağışladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...