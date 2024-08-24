Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi bileti almak için İsviçre temsilcisi Lugano'yu İstanbul'da ağırlayacak. Siyah-beyazlı kulüp için kritik öneme sahip olan maçı Rumen hakem yönetecek. 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu - 1. Resim

YARDIMCILAR DA BELLİ 

Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Marcel Birsan olacak.

VAR HEKEMİ KİM?

Mücadelede VAR koltuğunda Catalin Popa oturacak. AVAR'da ise Andrei Chivulete görev yapacak.
Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri turu geçmesi halinde Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Beşiktaş'a deneyimli futbolcusu Necip Uysal sakatlandı mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'a deneyimli futbolcusu Necip Uysal sakatlandı mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi... - SporBeşiktaş'ta sakatlık şoku!Anwar El Ghazi, Mainz 05 davasını kazandı! Ünlü futbolcu Filistin'e ne kadar bağış yaptı? - SporDavayı kazanıp parayı Gazze'ye bağışladı!Muhammed Cham Trabzon'da! Taraftara üçlü çektirdi: Çok heyecanlıyım... - SporMuhammed Cham Trabzon'da: Çok heyecanlıyım...Kerem gidiyor mu? Dursun Özbek, “kaptanlık” konusunda ince mesajlar verdi - SporKerem Aktürkoğlu gidecek mi?Mou arayışa devam ediyor! Portekizli hoca, Rize deplasmanında da takıma neşter vuracak - SporFred'in yedeği İngiltere’de bulunduSavunmada hücuma kalktı! Beşiktaş'ta zaaflar ortaya çıkınca yönetim gaza bastı - SporBeşiktaş savunmada hücuma kalktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...