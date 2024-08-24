Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi bileti almak için İsviçre temsilcisi Lugano'yu İstanbul'da ağırlayacak. Siyah-beyazlı kulüp için kritik öneme sahip olan maçı Rumen hakem yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

YARDIMCILAR DA BELLİ

Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Marcel Birsan olacak.

VAR HEKEMİ KİM?

Mücadelede VAR koltuğunda Catalin Popa oturacak. AVAR'da ise Andrei Chivulete görev yapacak.

Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri turu geçmesi halinde Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.