Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında Başkan Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nun altında bir tekstil atölyesi bulunduğunu açıklamıştı. Skandalın detayları ayrıntıları ise çok şaşırtıcı. O atölyede Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un lisanssız ürünlerinin üretildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalara imzasını atmıştı. Arat, Tüpraş Stadyumu'nun altında bir tekstil atölyesi bulunduğunu, kira vermediklerini açıklamıştı. Arat açıklamasında "Beşiktaş'ın Stadı’nın altında tekstil imalathanesi olduğunu biliyor muydunuz? Geçen hafta öğrendik. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz, içim daraldı' demişti.

Arat'ın bu sözlerinin yankıları sürerken ortaya çıkan detaylara akıllara zarar.

ÜNLÜ MARKALAR, SPOR KULÜPLERİ VE NİCESİ

Tüpraş Stadyumu'nun altındaki atölye çakma takım ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre; her şey e-Spor merkezi olarak kullanılan alanda, özel kartla girilen bir bölge bulunmasıyla ortaya çıkıyor. Yöneticilere bu bölgenin Kartal Yuvası için forma baskı desteği için oluşturulan bir alan olduğu söyleniyor ama bu açıklama üzerine alan gizli takibe alınıyor.

Takibin sonunda baskı işlerini yapan şirketin; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un korsan ürünlerinin de baskılarını Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı ortaya çıkıyor.

KİRA DA ÖDENMİYOR, YEMEKHANEDE YEMEK YENİYOR

Skandal bununla da bitmiyor. Baskı şirketi ayrıca Beşiktaş'a kira ödemiyor ve bünyesinde çalıştırdığı personelin de tatta çıkan yemeklerden ücretsiz faydalanmasını sağlıyor.

Lisanssız üretilen ürünler sadece rakip takımların ürünleriyle sınırlı değil. Ayrıca dünyaca ünlü firmaların ‘çakma’ mont, kaban, kazak, hoodie ve tişört gibi ürünlerine de burada baskı işlemi yapılıyor.

Ayrıca Kartal Yuvası ürünlerinin etiketleri de yine bu atölyede üretiliyor.