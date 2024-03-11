Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar

Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar
Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri  / -

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısında Başkan Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nun altında bir tekstil atölyesi bulunduğunu açıklamıştı. Skandalın detayları ayrıntıları ise çok şaşırtıcı. O atölyede Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un lisanssız ürünlerinin üretildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalara imzasını atmıştı. Arat, Tüpraş Stadyumu'nun altında bir tekstil atölyesi bulunduğunu, kira vermediklerini açıklamıştı. Arat açıklamasında "Beşiktaş'ın Stadı’nın altında tekstil imalathanesi olduğunu biliyor muydunuz? Geçen hafta öğrendik. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz, içim daraldı' demişti.

Arat'ın bu sözlerinin yankıları sürerken ortaya çıkan detaylara akıllara zarar. 

Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar - 1. Resim

ÜNLÜ MARKALAR, SPOR KULÜPLERİ VE NİCESİ

Tüpraş Stadyumu'nun altındaki atölye çakma takım ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre; her şey e-Spor merkezi olarak kullanılan alanda, özel kartla girilen bir bölge bulunmasıyla ortaya çıkıyor. Yöneticilere bu bölgenin Kartal Yuvası için forma baskı desteği için oluşturulan bir alan olduğu söyleniyor ama bu açıklama üzerine alan gizli takibe alınıyor. 

Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar - 2. Resim

Takibin sonunda baskı işlerini yapan şirketin; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un korsan ürünlerinin de baskılarını Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı ortaya çıkıyor.

KİRA DA ÖDENMİYOR, YEMEKHANEDE YEMEK YENİYOR

Skandal bununla da bitmiyor. Baskı şirketi ayrıca Beşiktaş'a kira ödemiyor ve bünyesinde çalıştırdığı personelin de tatta çıkan yemeklerden ücretsiz faydalanmasını sağlıyor.

Lisanssız üretilen ürünler sadece rakip takımların ürünleriyle sınırlı değil. Ayrıca dünyaca ünlü firmaların ‘çakma’ mont, kaban, kazak, hoodie ve tişört gibi ürünlerine de burada baskı işlemi yapılıyor.

Beşiktaş stadyumunun altından çakma forma atölyesi çıkmıştı! Detaylar akıllara zarar - 3. Resim

Ayrıca Kartal Yuvası ürünlerinin etiketleri de yine bu atölyede üretiliyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk İnan ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşacak - SporSelçuk İnan ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşacakEvdeki hesap çarşıya uymadı! Galatasaray'ın Zaniolo planları suya düştü - SporEvdeki hesap çarşıya uymadıSüper Lig'de rakipsiz Avrupa'nın da zirvesinde! Galatasaray iç saha performansıyla göz kamaştırıyor - SporAslan rekor kırdı, zirveye konduİbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a tepki: Ahlaki değil, aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın da tebrik edeyim! - Sporİbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a tepki: Ahlaki değil, aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın da tebrik edeyim!'Bizim Çocuklar' Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - Spor'Bizim Çocuklar' ışıl ışılTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Karşılaşmaya günler kala ortalık kızıştı - SporTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Karşılaşmaya günler kala ortalık kızıştıMert Hakan'ın sözlerine sessiz kalmıştı! MHK, Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ı kızağa çekti - SporMHK'den FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam'a kötü haber
Sonraki Haber Yükleniyor...