Beşiktaş Valentin Rosier kararını verdi! Fransız yıldıza kendine 'Kulüp bul' talimatı

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri beklerken diğer yandan performansı düşük olan oyuncularından kurtulmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın göndermeyi düşündüğü oyuncuların başında gelen Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Siyah-beyazlılar, gelecek yeni transferler kadar takımdan göndermeyi düşündüğü performansı düşük oyuncuları da elden çıkarmaya çalışıyor. Bu isimlerin başında geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Nice kulübüne kiralanan Valentin Rosier bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KULÜP BULMASINI İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında Valentin Rosier yer almıyor. Siyah-beyazlılar, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki futbolcuya kulüp bulmasını iletti.

BU SEZON PERFORMANSI

Valentin Rosier bu sezon Nice ve Beşiktaş'ta toplam 24 maçta 1.687 dakika forma şansı buldu. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda gol atamazken 2 kez asist yaptı.