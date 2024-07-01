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Beşiktaş yeni sezonu resmen açtı! van Bronckhorst antrenman öncesi konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezonu resmen açtı! van Bronckhorst antrenman öncesi konuştu
Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst, Antrenman, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yeni sezona Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde resmen başladı. Deneyimli teknik adam, ilk antrenman öncesi basına açıklamalar yaptı. Giovanni, "Çok çalışacağız, ilk haftalar çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları bugün resmen başladı. Önceki gün sağlık testlerinden geçen oyuncular ve teknik heyet bugün sahaya adım attı.

İLK HAFTALAR ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, "Bu takımın teknik direktörü olarak çalışacak olmamdan dolayı çok heyecanlıyım. Bugün takımla ilk günümüz, çok mutluyum. Basınla iyi ilişkiler kurmak çok önemli, sizlerle konuşurken aynı zamanda taraftarlarımıza da seslenmiş oluyoruz. Çok çalışacağız, ilk haftalar çok önemli olacak." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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