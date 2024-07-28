Beşiktaş yönetiminden Rebic operasyonu! Hırvat oyuncuya 2 seçenek verildi

Beşiktaş'ta yönetimin göndermek istediği ancak takımdan ayrılmaya yanaşmayan Rebic'e yönetim 2 seçenek sundu. Ante Rebic, sözleşmesini feshetmezse lisansı askıya alınacak.

Giovanni van Bronckhorst önderliğinde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, bir taraftan yeni transferleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan yabancı oyuncularını elden çıkartmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilmek istenen oyunculardan bazıları ise takımdan ayrılmaya yanaşmıyor. O oyuncuların başında Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Ante Rebic geliyor.

REBİC'E 2 SEÇENEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Antre Rebic sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp ise Ante Rebic'in sözleşme feshine yanaşmaması durumunda Hırvat futbolcunun lisansını askıya alacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan 30 yaşındaki Ante Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.