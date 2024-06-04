Beşiktaş'a yeni sportif direktör iddiası! Eski Galatasaraylı futbolcu takımın başına geçecek
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Sportif direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın eski futbolcusuyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi bir yandan sportif direktör bulmak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki ismin ise Morgan De Sanctis olduğu ileri sürüldü.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Sky Sport İtalya'nın haberine göre; De Sanctis, Beşiktaş'ın sportif direktörü olmaya oldukça yakın. Haber detayında, tarafların anlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
2023'TEN BU YANA BOŞTA
Eski kaleci, futbolu bıraktıktan sonra Roma'da menajerlik ve takım müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. 47 yaşındaki Futbol adamı son olarak Salernitana'da sportif direktörlük yapmıştı. De Sanctis Aralık 2023'ten bu yana boşta bulunuyor.
GALATASARAY'DA FUTBOL OYNADI
Futbolculuk kariyerinde Juventus, Udinese, Sevilla, Napoli, Roma ve Monaco gibi önemli takımlar bulunan Morgan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da forma giymişti.