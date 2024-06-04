Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın gündeminde olan Sarri'den transfer kararı! Yunan devinin teklifini reddetti

Beşiktaş'ın gündeminde olan Sarri'den transfer kararı! Yunan devinin teklifini reddetti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın gündeminde olan Sarri&#039;den transfer kararı! Yunan devinin teklifini reddetti

Spor Haberleri

Adı Beşiktaş ile anılan Maurizio Sarri, Panathinaikos'un teklifini reddetti. İtalyan hocanın yeniden çalışmaya başlamak için cazip bir teklif beklediği ifade edildi.

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Panathinaikos'un, Maurizio Sarri'ye teklif yaptığı ileri sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre; Sarri, Yunan takımından gelen cazip teklifi birkaç gün düşündükten sonra reddetti.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş'la da anılıyor. 65 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalya dışından transfer teklifleri aldığını itiraf etmişti.

Beşiktaş'ın gündeminde olan Sarri'den transfer kararı! Yunan devinin teklifini reddetti - 1. Resim

CAZİP TEKLİF BEKLİYOR

Haber detayında, Maurizio Sarri'nin son olarak Lazio'yu çalıştırdığı ve mart ayından bu yana boşta olduğu hatırlatılırken, "Sarri yeniden çalışmaya başlamak için cazip bir teklif bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Hakkari' açıklaması: Bakanlığın görevden alma yetkisi varBorsa kritik desteklere çekildi! Dolarda dikkat çeken hareketler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF Başkanı Büyükekşi tarih vererek A Milli Takım'ın şampiyon olacağı yılı açıkladı - SporTFF Başkanı Büyükekşi tarih vererek A Milli Takım'ın şampiyon olacağı yılı açıkladıBeşiktaş'a yeni sportif direktör iddiası! Eski Galatasaraylı futbolcu takımın başına geçecek - SporBeşiktaş'a yeni sportif direktör iddiası! Eski Galatasaraylı futbolcu takımın başına geçecekGalatasaray'ın yıldızına astronomik maaş teklifi! Kazandığının 5 katını önerdiler - SporGalatasaray'ın yıldızına astronomik maaş teklifi! Kazandığının 5 katını önerdilerOkan Buruk, Erden Timur'a veda etti! 'Daima hatırlayacağım' - SporOkan Buruk, Erden Timur'a veda etti! 'Daima hatırlayacağım'Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı - SporMourinho takıma yoğunlaştı! Branco böyle paylaştıMourinho'nun Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği ismin Höjbjerg olduğu ortaya çıktı - SporMourinho'nun gözü İngiltere'de
Sonraki Haber Yükleniyor...