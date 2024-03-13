Beşiktaş’ın hocası kendi söylüyor, kendi dinliyor, oyun değişmiyor... Santos’tan aynı nakarat

Geldiği günden bu yana hücumu geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Portekizli teknik adam hiçbir şeyi değiştiremedi. Gelecek sezon düşünülerek getirilen Fernando Santos’un kötü performansı yüzünden camiayı gelecek endişesi sardı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta Fernando Santos’un futbolu artık iyice kriz hâline geldi. Portekizli çalıştırıcı geldiği günden itibaren Beşiktaş’a hiç alışık olmadığı bir futbol oynatıyor.

BU NASIL KARTAL?

Savunmayı ön planda tutan Santos’la hücumda oldukça etkisiz bir takım ortaya çıkmış durumda. Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında alınan galibiyetler bir nebze umut olmuş, Galatasaray derbisi öncesi beklentiler yükselmişti. Ancak derbide ve son Gaziantep deplasmanında golü kalesinde erken gören Beşiktaş buna rağmen ofansif anlamda yokları oynadı.

ÇÖZÜM BULAMIYOR

Son 10 maçta sadece 9 gol atan, bireysel çaba ürünü goller dışında hücumda ciddi organizasyon eksikliği yaşayan Beşiktaş’ın bu durumu camiayı endişelendiriyor. Zira Fernando Santos’un özellikle gelecek sezon için getirildiği yönetim tarafından sık sık dile getirilmişti. Portekizlinin 10 hafta geçmesine rağmen Beşiktaş kimliğiyle bağdaşmayan futbolda ısrar etmesi, problemin farkında olmasına rağmen çözüm bulamaması gelecek sezon için camiayı endişelendirmeye başladı.

18 OLAN PUAN FARKI 32’YE ÇIKTI SANTOS FARKI AÇIYOR!

Fernando Santos büyük umutlarla Beşiktaş’ın başına geçmeden önce siyah beyazlıların liderle arasındaki puan farkı 18’di. Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcının yönetiminde çıktığı 10 maçta 16 puan kaybetti. Söz konusu 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşandı. Beşiktaş’la zirve arasındaki 18 puanlık fark Santos’la çıkılan 10 maç sonrasında 32’ye yükseldi.

21. HAFTA

Pendikspor-Beşiktaş: 4-0 “Beşiktaş kontratak oynamaz. Hücum Beşiktaş’ın DNA’sında var.

22. HAFTA

Beşiktaş- A. Demir: 0-0 “Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışır seviyeye geleceğiz”

23. HAFTA

Sivasspor-Beşiktaş: 1-0 “Maçlara bu şekilde pasif başlayamayız. Bunu değiştireceğiz”

25. HAFTA

Kayserispor-Beşiktaş: 0-0 “Daha iyi oynamalıyız. Daha çok hücumu düşünmeliyiz”

26. HAFTA

Beşiktaş-Konyaspor: 2-0 “İlk 25 dakikadaki futbolu bir daha oynamayacağız”

28. HAFTA

G.Saray maçı öncesi (0-1) Ofansif anlamda yavaşız. Derbide büyük takım gibi oynamalıyız

29. HAFTA

G.Antep FK: 0-2 Beşiktaş böyle oynamamalı. Gerçek kimliğimizi göstermeliyiz

KORKUNÇ RAKAMLAR

1 Santos’la çıkılan 10 maçın sadece birinde ilk 30 dakika içinde gol atıldı.

2 Beşiktaş akan oyunda son iki maçta sadece iki pozisyona girebildi.

3 Beşiktaş son dokuz maçın sadece üçünde gol atabildi

4 Santos’la çıkılan 10 maçın dördünde gol beklentisi 1’in altında kaldı.

5 10 maçta sadece 5 isim gol atabildi: Semih (5), Cenk, Rashica, Gedson, Muçi.

TARAFTARLAR CENK'E KIZGIN SEMİH'E NİYE BIRAKMADIN?

∂ Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle dönerken Cenk Tosun’un son dakikada penaltı kaçırması da işin tuzu biberi oldu. Geçen yıldan bu yana kullandığı son beş penaltının üçünü kaçıran Cenk’in, penaltıyı yaptıran genç Semih’in elinden topu alması da siyah beyazlı taraftarları kızdırdı.

SANTOS, ONU İSTEMİYOR ANTE REBİC'İ DEFTERDEN SİLDİ

∂ Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Ante Rebic’in defteri dürüldü. Fernando Santos, Gaziantep FK maçı kadrosuna da almadığı Hırvat oyuncuya sezon sonuna kadar forma vermeyi düşünmüyor. Senelik 2,5 milyon avro kazanan Rebic, bu sezon 23 maçın sadece yedisine ilk on birde çıktı.