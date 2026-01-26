Beşiktaş orta saha için Sevilla’nın yıldızını yokluyor. Önemli isimlerle yollarını ayıran siyah beyazlılar İsviçreli merkez orta saha için 6 milyon avroyu gözden çıkardı. Kulübü ise 10 milyon avro talep ediyor.

Paulista ve Jurasek’le yollarını ayıran Rafa Silva ile Demir Ege Tıknaz’ı da satan Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok mevkiye oyuncu bakan siyah beyazlıların merkez orta saha konusunda yoğunlaştığı isim ise Sevilla forması giyen Djibril Sow. Kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi olan İsviçreli oyuncu yeni bir meydan okuma için tekliflere açık. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon avro olan 28 yaşındaki isim için Beşiktaş girişimlerde bulundu.

FORVET DE OLABİLİR

Sevilla’nın beklentisi 10 milyon avro bonservis bedeli. Serdal Adalı yönetiminin düşündüğü rakam ise 6 milyon avro civarında. Şu anda yoklama aşamasında olan transfer görüşmelerinin hafta içinde hız kazanması bekleniyor. Eğer yönetim rakamı istediği seviyeye çekerse oyuncu ve menajeriyle de görüşmelerde bulunacak. Teknik ekibin de Sow konusundaki raporu olumlu. Abraham’ın durumunun resmiyet kazanmasına göre de forvet takviyesine ağırlık verilecek.

