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Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi Di Maria'da yeni gelişme! Arjantinli'nin yeni takımı belli oldu

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Beşiktaş&#039;ın transferdeki gözdesi Di Maria&#039;da yeni gelişme! Arjantinli&#039;nin yeni takımı belli oldu
Beşiktaş, Angel Di Maria, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldızın, ülkesinden gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Angel Di Maria ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Radio Continental'de yer alan habere göre Beşiktaş, Di Maria'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak Arjantinli yıldız, Beşiktaş'ın bu teklifini reddetti.

Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi Di Maria'da yeni gelişme! Arjantinli'nin yeni takımı belli oldu - 1. Resim

ARJANTİN LİGİ'NE DÖNÜYOR

Haberde 36 yaşındaki futbolcunun Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Benfica forması giyen Di Maria, 50 maça çıktı 17 gol ve 15 asistlik performansla oynadı.

Düzenleyen:  - Spor
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