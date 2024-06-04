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Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi milli maçta sahne aldı! Takımına galibiyeti getiren golü kaydetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın yıldızı Ernest Muçi milli maçta sahne aldı! Takımına galibiyeti getiren golü kaydetti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Milli Takımı, Lihtenştayn ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Ernest Muçi, karşılaşmada 1 gol attı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Arnavutluk Milli Takımı, Lihtenştayn ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı.

GOLLERDEN BİRİ MUÇİ'DEN

Macaristan'ın Szombathely şehrinde bulunan Haladas Stadyumu'ndaki müsabakada, Arnavutluk'a galibiyeti getiren gollerden birini Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ernest Muçi attı. Diğer goller ise Armando Broja ve Jasir Asani'den geldi. Arnavutluk, turnuva öncesi son hazırlık maçını 7 Haziran Cuma günü Azerbaycan ile oynayacak.

Arnavutluk Milli Takımı, EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve İspanya ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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