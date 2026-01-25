Beşiktaş’ın transfer politikası başkan Adalı ile tamamen değişti. Kulübü zor durumda bırakacak sözleşme şartlarına asla geçit verilmiyor. Kulüpler ve menajerlerin oyunlarına boyun eğmeyen yönetim, Beşiktaş’ın bir kuruşunu sokağa atmamakta kararlı.

MURAD TAMER- Ocak ayı transfer döneminde beklenen takviyelerin henüz yapılmadığı Beşiktaş’ta panik yaşanmıyor. Menajer ve kulüpler yüksek maliyetli ve gelecekte kulübü zor duruma sokabilecek sözleşme şartları teklif ederken, siyah beyazlı yönetim taviz vermemekte kararlı. Beşiktaş’ın gündemindeki isimlerden Nuno Tavares’in menajerinin bıktıran istekleri ve Emmanuel Agbadou ile anlaşılmasına rağmen Wolverhampton’un bonservis bedelini sürekli artırması üzerine siyah beyazlı yönetim masadan kalktı.

ESKİLER DERS OLDU

Daha önceki yönetimlerin uyguladığı transfer politikaları sebebiyle kulübün büyük sıkıntılar çekmesi sebebiyle Beşiktaş yönetimi, riskli görülen şartlarda ısrar eden fırsatçılara karşı tavizsiz bir çizgi izliyor. Bunun yanı sıra oyuncuların geçmiş performansı, sakatlık ve karakter durumları ve kulüp kültürüne uyum durumu çok detaylı inceleniyor. Performansa dayalı olmayan, sadece “kadroda bulunma” üzerinden talep edilen ekstra ücretler reddediliyor. Transfer bedelinin yüzde 10’unu aşan menajerlik komisyonları da masada eleniyor.

Emmanuel Agbadou

"BIRAKIN GİDEYİM"

Emmanuel Agbadou transferi her konuda anlaşmaların sağlanmasının ardından Wolverhampton’un bonservis bedelini son anda 18 milyon avroya çıkarması sebebiyle çıkmaza girdi. Tecrübeli stoperin, kulübüyle yaptığı görüşmede Beşiktaş’a gitmek istediğini belirttiği ve transferi için anlayış beklediği öğrenildi.

RAFA SİLVA’NIN YERİNE

Rafa Silva’nın ayrılığının ardından, Bundesliga ekibi Mainz forması giyen Nadiem Amiri için harekete geçilecek. Faslı asıllı 29 yaşındaki Alman futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Bu sezon Mainz formasıyla 23 maça çıkan Amiri, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

YENİDEN PİTON

Tavares transferinde menajer oyununa gelmeyen Beşiktaş yönetimi yeniden Lucas Piton’a döndü. Siyah beyazlıların daha önce yaptığı 4 milyon avroluk teklifi reddeden Vasco da Gama kulübü, pazarlığa açık olduklarını Beşiktaş yönetimine iletti.

