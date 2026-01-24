Beşiktaş, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için Wolverhampton Wanderers'a son teklifini iletti. Siyah-beyazlılar, Premier Lig kulübünün kararını bekliyor.

Art arda vedaların yaşandığı Beşiktaş, Fildişi Sahilli Emmanuel Agbadou ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Wolverhampton Wanderers'la pazarlıklarını sürdürüyor.

FIFA DAYANIŞMA KATKI PAYI ANLAŞMAZLIĞI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Wolverhampton'ın son talebi üzerine Agbadou transferinde bekleme kararı aldı.

İngiliz kulübü, yaklaşık bir milyon euro tutarındaki FIFA dayanışma katkı payının karşılanmasını isterken, siyah-beyazlılar bu bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Son teklifini İngiliz ekibine ileten yönetim, transferin yakın zaman içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Emmanuel Agbadou

AGBADOU OLMAZSA DIOP

Beşiktaş, Agbadou transferinden istediği sonucu alamaması durumunda alternatif isimlere yönelecek. Listenin üst sırasında Fulham forması giyen Fransız stoper Issa Diop bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton’dan olumsuz cevap alırsa Fulham'la resmi görüşmelere başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası