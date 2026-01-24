İngiliz yıldız için 21 milyon avro ve Yasin Özcan’ı öneren Aston Villa ile anlaşma sağlandı. İmzalar bugün atılacak, Abraham Villa’nın oyuncusu olacak.

MURAD TAMER - Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva’dan sonra Beşiktaş’ta bir ayrılık daha resmiyet kazanmak üzere. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yaz zorunlu satın alma opsiyonuyla Roma’dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham’ın transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı.

TESİSLERDE VEDALAŞTI

İngiliz ekibi, golcü futbolcu için 21 milyon avro bonservis bedeli öderken, anlaşmaya genç oyuncusu Yasin Özcan’ı da dahil etti. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Tammy Abraham takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş gelen son teklifi kabul etti! Abraham Villa'da

AGBADOU GELİYOR

Aston Villa’nın Kasımpaşa’dan alıp Anderlecht’e kiraladığı Yasin Özcan da bavulunu hazırladı. Anderlecht ve Aston Villa’nın kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Öte yandan Emmanuel Agbadou için Wolverhamptan’ın istediği ücreti kabul edildi. Fildişi Sahilli stoperin bugün İstanbul’a geleceği öğrenildi. Nuno Tavares için de Lazio ile bonservis ücretinde anlaşma sağlandı. Oyuncu tarafından haber bekleniyor.

KÂRLI TİCARET

Beşiktaş sezon sonunda Abraham’ın mecburi satın alma opsiyonu için 13 milyon avro ödeyecekti. Siyah beyazlılar 21 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra piyasa değeri 5 milyon avro olan Yasin Özcan’ı da kadrosuna katmış oldu.

TRANSFER BONUSU

Abraham’ı 21 milyon avro karşılığında Aston Villa’ya gönderen Beşiktaş, İngiliz ekibinin sezon başında 7 milyon avro karşılığında transfer ettiği Yasin Özcan’ı da aldı. 19 yaşındaki stoperin sol ayaklı olması da önemli bir artı olarak dikkati çekiyor.

SEMİH KILIÇSOY: İYİ ŞEYLER HATIRLAMIYORUM

Beşiktaş’ın kiralık olarak Cagliari’ye gönderdiği Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta karmaşık sezonlar yaşadığını ve iyi şeyler hatırlamadığını söyleyen genç golcü, “Van Bronckhorst beni sol kanatta oynatıyordu. Oyunumu geliştiremedim. İtalya’da kendimi geliştirmek, millî takıma girmek ve Semih Kılıçsoy olarak kendimi futbol dünyasına kabul ettirmek” istiyorum” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası