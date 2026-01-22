Beşiktaş'tan ayrılıp, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva'nın yeni maaşı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Portekizli yıldız, Temmuz 2024'te siyah-beyazlı kulüple 6 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'a veda eden Rafa Silva, 2016-2024 arasında forma giydiği Benfica'ya imza atmak üzere önceki gün İstanbul'dan ayrıldı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken; Portekiz basını, günlerdir spor gündeminden düşmeyen anlaşmanın detaylarını duyurdu.

6 MİLYON EURODAN 2,2 MİLYON EUROYA!

A Bola'nın haberine göre; Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli sözleşme konusunda el sıkıştı.

Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 1,5 yıllık daha mukavelesi bulunuyor

BENFIYA İÇİN

Siyah-beyazlılarda yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, Benfica'dan senelik 2,2 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı. Yıldız ismin, transferin gerçekleşmesi adına Beşiktaş'taki kazancından önemli ölçüde feragat ettiği vurgulandı.

16 MAÇTA 5 GOL

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, siyah-beyazlı formayla bu sezon 16 maça çıktı ve sahada kaldığı 1360 dakikada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

