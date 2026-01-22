İngiliz golcü Tammy Abraham ile prensip anlaşmasına varan Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürüyor. Başkan Serdar Adalı'nın, bonservis beklentisi belli oldu.

Son olarak Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva'ya veda eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham konusunda da ayrılık yaşanabilir. Yönetim, İngiliz golcünün transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Tammy Abraham

20 MİLYON EUROYA ONAY ÇIKACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü ile anlaşma sağlarken; Başkan Serdal Adalı'nın, en az 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfere onay vermesi bekleniyor.

Abraham, Beşiktaş'ta 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi

KRİTİK HAFTA

Premier Lig ekibi, deneyimli golcünün ardından Beşiktaş'la da anlaşarak bu transferi noktalamak istiyor. Transfer sürecinin hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir karara bağlanacağı öğrenildi.

