Abraham'ın Aston Villa'ya transferinde son durum: Beşiktaş rakamı belirledi
İngiliz golcü Tammy Abraham ile prensip anlaşmasına varan Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürüyor. Başkan Serdar Adalı'nın, bonservis beklentisi belli oldu.
Beşiktaş, Tammy Abraham ile anlaşan Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin bu hafta netleşmesi bekleniyor.
- Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmeler devam ediyor.
- İngiliz golcünün Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
- Beşiktaş yönetiminin, transfer için en az 20 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
- Transfer sürecinin bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlanması bekleniyor.
Son olarak Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva'ya veda eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham konusunda da ayrılık yaşanabilir. Yönetim, İngiliz golcünün transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.
20 MİLYON EUROYA ONAY ÇIKACAK
TRT Spor'da yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü ile anlaşma sağlarken; Başkan Serdal Adalı'nın, en az 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfere onay vermesi bekleniyor.
KRİTİK HAFTA
Premier Lig ekibi, deneyimli golcünün ardından Beşiktaş'la da anlaşarak bu transferi noktalamak istiyor. Transfer sürecinin hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir karara bağlanacağı öğrenildi.
