Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı. Wolverhampton’la her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Fildişi Sahilli stoperin bugün veya yarın İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA ARANAN KAN

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Reims’ten 20 milyon avro karşılığında transfer edilen Agbadou’nun piyasa değeri 18 milyon avro. Wolverhampton’la olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar. Fildişili oyuncu hem

sağ hem sol stoperde görev yapabiliyor.

