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    • Beşiktaş'ta herkesin gözü KAP'ta, yönetim pusuda! Bekleyiş mecburi...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş&#039;ta herkesin gözü KAP&#039;ta, yönetim pusuda! Bekleyiş mecburi...
    Beşiktaş, Hasan Arat, Transfer, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bütçe yetersizliği sebebiyle fırsat transferlerini kovalayan Başkan Hasan Arat ve ekibi, beklenen takviyeleri transfer döneminin son günlerinde gerçekleştirecek.

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta uzun zamandır beklenen transferler için siyah beyazlı taraftarlar biraz daha sabretmek zorunda kalacak. Beşiktaş yönetimi, 9 Şubat tarihinde sona erecek olan transfer döneminin sonlarında atağa kalkacak. Başkan Hasan Arat ve ekibini bu duruma iten faktörler ise şöyle: Victor Ruiz ve Tyler Boyd’un kulübe açtığı davalar sebebiyle 4,5 milyon avroluk ödeme yapıldı. Bu ödemeler yapılmasaydı Beşiktaş Kulübü’ne transfer yasağı gelecekti.

    HAYAL KIRIKLIĞI

    Ancak kısıtlı olan bütçeden yapılan bu harcama, yönetimi yeni kaynak arayışına itti. Ayrıca kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar için de beklenen teklifler gelmemesi hayal kırıklığına yol açtı. Yıldız oyuncunun transferinden 4-5 milyon avroluk bonservis geliri bekleniyordu. Siyah beyazlı yöneticiler oluşan bu tablo sebebiyle transferin son günlerine kadar beklemeye karar verdi. Yapılacak fırsat transferleriyle sezonun geri kalanı için güçlü bir kadro oluşturulacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşHasan AratTransfer
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta herkesin gözü KAP'ta, yönetim pusuda! Bekleyiş mecburi...
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