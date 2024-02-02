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    • Beşiktaş'ta belirsizlik son buldu! Aboubakar için son karar verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş&#039;ta belirsizlik son buldu! Aboubakar için son karar verildi
    Aboubakar, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, bugün takımla çalışmalara başladı. Takımdan ayrılması beklenen Kamerunlu oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

    Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

    Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

    Beşiktaş'ta belirsizlik son buldu! Aboubakar için son karar verildi

    ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da takıma geri döndü. Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.

    Yıldız isim ülkesi Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi sonrasında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.

    Fernando Santos ile görüşen 32 yaşındaki golcünün sezon sonuna kadar takımda kalacağı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Aboubakar
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta belirsizlik son buldu! Aboubakar için son karar verildi
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