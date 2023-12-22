Beşiktaş'ta Ruud van Nistelrooy sesleri! Kartal'ın yeni teknik direktör adayları

22 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:35

Beşiktaş'ı krizden çıkarmak için teknik direktörlüğe getirilen ancak krizin daha da derinleşmesini önleyemeyen kulüp efsanesi Rıza Çalımbay'la dün gece yollar ayrılmıştı.

Rıza Hoca iç sahada çıktığı son 3 maçta 3 yenilgi alırken Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından tribün protestolarından da nasibini aldı. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

CONTE LİSTEDE DEĞİL

Başkan Hasan Arat, seçilmeden önce Antonio Conte ve Hansi Flick gibi isimlerle görüştüğünü söylemişti. Ancak bu iki isim listede yok. Liste başı ise Hollanda'nın unutulmaz golcüsü Ruud van Nistelrooy.

2022-23 sezonunda PSV'nin başında 50 maça çıkan ancak şampiyon olamayınca yolların ayıran 47 yaşındaki Ruud van Nistelrooy yeni bir takımla anlaşmadı. Hollandalı'yla kısa süre önce temas kuran yönetimin 1 numaralı hoca adayını belirledi.

YEK YERLİ ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ise tek yerli teknik direktör adayı. Beşiktaş tribünleri dünkü maçta da sık sık Sergen Yalçın ismini bağırdı.

Beşiktaş'la adı anılan diğer teknik direktörler şunlar; Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Frank de Boer, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov.