Beşiktaş yönetimi Rıza Çalımbay'a teşekkür etti, yollar ayrıldı

22 Aralık 2023 01:04 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 01:30

Beşiktaş'taki sözleşmesi iki maç daha uzatılan teknik direktör Rıza Çalımbay'la 1-3'lük Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı.

Siyah-Beyazlı yönetimden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR YABANCI

Hasan Arat yönetimi devre arasına kadar Çalımbay'dan takımı maçlara çıkarmasını rica etmiş ve biten sözleşme Alanyaspor ve Hataspor maçları öncesi uzatılmıştı.

Ancak, Alanyaspor yenilgisi ve taraftarın tutumu planı değiştirdi. Maçın ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı yapan Beşiktaş yönetimi Çalımbay'la da konuşarak hocanın daha fazla yıpranmaması için bu kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör konusuyla Feyyaz Uçar, transferlerle Samet Aybaba ilgileniyor.

Beşiktaş'ın hoca adayları arasında Setien ve Graham Potter'ın adı geçiyor. Yönetimin yabancı hoca tercihi kesinleşmiş durumda.