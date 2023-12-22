Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Beşiktaş yönetimi Rıza Çalımbay'a teşekkür etti, yollar ayrıldı

    Beşiktaş Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Çalımbay takımın başına 12. haftada geçmişti. Siyah-Beyazlılar'ın maç sonu protestosundan Çalımbay da nasibini almıştı.

    Beşiktaş yönetimi Rıza Çalımbay&#039;a teşekkür etti, yollar ayrıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'taki sözleşmesi iki maç daha uzatılan teknik direktör Rıza Çalımbay'la 1-3'lük Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı.

    Siyah-Beyazlı yönetimden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.  Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    YENİ TEKNİK DİREKTÖR YABANCI

    Hasan Arat yönetimi devre arasına kadar Çalımbay'dan takımı maçlara çıkarmasını rica etmiş ve biten sözleşme Alanyaspor ve Hataspor maçları öncesi uzatılmıştı.

    Ancak, Alanyaspor yenilgisi ve taraftarın tutumu planı değiştirdi. Maçın ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı yapan Beşiktaş yönetimi Çalımbay'la da konuşarak hocanın daha fazla yıpranmaması için bu kararı aldı.

    Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör konusuyla Feyyaz Uçar, transferlerle Samet Aybaba ilgileniyor.

    Beşiktaş'ın hoca adayları arasında Setien ve Graham Potter'ın adı geçiyor. Yönetimin yabancı hoca tercihi kesinleşmiş durumda.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    BeşiktaşRıza Çalımbay
    Haberler > Spor > Beşiktaş yönetimi Rıza Çalımbay'a teşekkür etti, yollar ayrıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Göksel22 Aralık 2023 10:26

    Rıza Çalımbay bir Beşiktaş efsanesidir. Ancak yolların ayrılması gerekiyordu

    Tolga22 Aralık 2023 10:24

    Rıza hoca yanlış bir zamanda geldi ama bunun bilincindeydi zaten

    Sonraki Haber Yükleniyor...