Alanyaspor'dan ilk deplasman zaferi! Beşiktaş: 1 - Daniel Amartey: 3

21 Aralık 2023 22:02 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:01

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-3 mağlup etti. Erken yediği golle 1-0 geriye düşen Akdeniz ekibi 3 puanı 3 golle alarak tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi başardı.

Süper Lig'deki son 3 maçında 7 puan toplayarak 17 puana ulaşan ve alt sıralarda nefes alan Fatih Tekke'nin takımına zaferi getiren golleri Yusuf Özdemir, Janvier ve Carlos Eduardo attı.

Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA SIKINTI BÜYÜK

Şampiyonluğa çok erken havlu atan Beşiktaş, Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

26 puanda kalan Beşiktaş ilk 5'in dışında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, son dakikalarda peş peşe gelen gollerden sonra futbolculara tepki gösterdi. Beşiktaşlı futbolcuları ıslıklayıp yuhalayan taraftarlar, "Hasan Arat bunların alayını sat" şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarların protestosundan teknik direktör Rıza Çalımbay da payını aldı.

Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yapıt.

AMARTEY MAÇI KATLETTİ

Maçın 38. dakikasında yaptığı hata sonucu Alanyaspor'un beraberlik golünü atmasına sebep olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.

Siyah-beyazlı futbolcunun her topla buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar, Amartey'i ıslıklarla protesto etti.

CHAMBERLAİN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren son futbolcu Chamberlain oldu.

İngiliz futbolcu ,ikinci yarının hemen başında sakatlanarak saha kenarına geldi. İlk müdahaleyi Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yapan sağlık ekibi, Chamberlain'in oyuna devam edemeyeceğine karar verdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, 47. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 71 Tayfur Bingöl), Chamberlain (Dk. 47 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 63 Rebic), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Rashica), Cenk Tosun

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk. 80 Janvier), Oğuz Aydın, Novais (Dk. 85 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 66 Eduardo), Efecan Karacan (Dk. 80 Fatih Aksoy)

Goller: Dk. 9 Colley (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 87 Janvier, Dk. 90 Eduardo (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Efecan Karaca, Dk. 90+2 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Masuaku, Dk. 45+3 Semih Kılıçsoy, Dk. 74 Colley (Beşiktaş)