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    Rıza Çalımbay'dan sözleşme açıklaması! 'Beşiktaş'a kırılmam'

    Dokuz günlüğüne sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcı, “Beşiktaş’ın bana ihtiyacı varsa iki maç, üç maç fark etmez, işimi yaparım” dedi

    Rıza Çalımbay&#039;dan sözleşme açıklaması! &#039;Beşiktaş&#039;a kırılmam&#039;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Sözleşmesi iki maçlığına uzatılan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu duruma bozulmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Benim işim neyse sadece onu yapıyorum. Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre de hareket ederiz. Beşiktaş için bana ne derlerse desinler. Benim için iki maç, üç maç, altı maç, 10 maç fark etmez. Beşiktaş’ın bana ihtiyacı varsa ben seve seve işimi yaparım, hiçbir problem yok benim için” ifadelerini kullandı.

    GENÇLERLE DEVAM

    Kadro dışı kararları hakkında da konuşan Çalımbay, “Kulüpler, takıma zararlı olan, bekledikleri performansı göstermeyenler veya herhangi bir tartışma yaşandığı zaman böyle kararlar alabilir. Elimizde olan kadroyla oynayacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. En son Lugano maçında hem genç arkadaşlarımızı oynattık hem de takımdaki arkadaşlarımızla kaynaştırdık. Beraber oynadılar, çok da iyi oynadılar. Yine aynı şekilde sahaya çıkacağız” dedi.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    BeşiktaşRıza Çalımbay
    Haberler > Spor > Rıza Çalımbay'dan sözleşme açıklaması! 'Beşiktaş'a kırılmam'
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