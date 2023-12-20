Beşiktaş'ta yeni dönem! Rıza Çalımbay gidiyor, ünlü teknik direktör geliyor

20 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:54

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzatmıştı.

Sezon sonuna kadar görevde kalması beklenen Çalımbay'ın bu karar sonrasında üzüntü yaşadığı ve görevden ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Derbide Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası sertçe eleştirilen Çalımbay, oynattığı futbolla gündem olmuştu.

HASAN ARAT YABANCI TEKNİK DİREKTÖR İSTİYOR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Rıza Çalımbay'ın yerine yabancı bir teknik direktör getirmek istediği öğrenildi.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan ve sonrasında sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ı getiren Siyah-beyazlılar ligin ikinci devresine dördüncü hocasıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nda çalışan Hansi Flick'i takımın başına getirmek isteyen Arat'ın Antonio Conte ve Mirceau Lucescu'yu da listeye eklediği belirtildi.

Flick'in sağlık sorunlarından dolayı sezon sonuna kadar dinlenmek isteyip, Borussia Dortmund'un başına geçebileceği iddia ediliyor.

TERZIC BEŞİKTAŞ'A GELEBİLİR

Öte yandan Dortmund'dan ayrılması gündeme gelen Edin Terzic'in de Beşiktaş ile görüşebileceği konuşuluyor.

Terzic, daha önce Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.