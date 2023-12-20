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    • Haberler > Spor > Beşiktaş'ta yeni dönem! Rıza Çalımbay gidiyor, ünlü teknik direktör geliyor

    Beşiktaş'ta yeni dönem! Rıza Çalımbay gidiyor, ünlü teknik direktör geliyor

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    Beşiktaş&#039;ta yeni dönem! Rıza Çalımbay gidiyor, ünlü teknik direktör geliyor
    Beşiktaş, Rıza Çalımbay

    Beşiktaş sözleşmesi 27 Aralık'a kadar uzatılan Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu karara şaşıran Çalımbay'ın Hatayspor maçı sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın göreve getirmek istediği isimler ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzatmıştı.

    Sezon sonuna kadar görevde kalması beklenen Çalımbay'ın bu karar sonrasında üzüntü yaşadığı ve görevden ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

    Derbide Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası sertçe eleştirilen Çalımbay, oynattığı futbolla gündem olmuştu.

    Beşiktaş'ta yeni dönem! Rıza Çalımbay gidiyor, ünlü teknik direktör geliyor

    HASAN ARAT YABANCI TEKNİK DİREKTÖR İSTİYOR

    Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Rıza Çalımbay'ın yerine yabancı bir teknik direktör getirmek istediği öğrenildi.

    Sezona Şenol Güneş ile başlayan ve sonrasında sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ı getiren Siyah-beyazlılar ligin ikinci devresine dördüncü hocasıyla çıkmaya hazırlanıyor.

    Son olarak Almanya Milli Takımı'nda çalışan Hansi Flick'i takımın başına getirmek isteyen Arat'ın Antonio Conte ve Mirceau Lucescu'yu da listeye eklediği belirtildi.

    Flick'in sağlık sorunlarından dolayı sezon sonuna kadar dinlenmek isteyip, Borussia Dortmund'un başına geçebileceği iddia ediliyor.

    Beşiktaş'ta yeni dönem! Rıza Çalımbay gidiyor, ünlü teknik direktör geliyor

    TERZIC BEŞİKTAŞ'A GELEBİLİR

    Öte yandan Dortmund'dan ayrılması gündeme gelen Edin Terzic'in de Beşiktaş ile görüşebileceği konuşuluyor.

    Terzic, daha önce Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

     

    Türkiye Gazetesi
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